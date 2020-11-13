Красноярск, , 13:59 — REGNUM В Красноярском крае за год (с октября 2019 года по октябрь 2020 года) цены на потребительском рынке увеличились на 3,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в Красноярскстате.

Градусники Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Лидерами» по росту цен за указанный период стали крупа гречневая-ядрица (подорожала на 65,3%) и медицинский ртутный термометр (на 62,6%).

Также значительно выросли в цене сахар-песок (на 31,9%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 29,3%), медицинский электронный термометр (на 23,8%), морковь (на 23,5%), картофель (на 20,8%), валидол (на 20,5%), йод (на 20,2%) и другие товары.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России жалуются в Федеральную антимонопольную службу на растущие цены на сахар.

Читайте также: Жители России жалуются в ФАС на подорожавший сахар