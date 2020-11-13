Калуга, , 13:57 — REGNUM В Калуге, во Всемирный день качества, который отмечается ежегодно во второй четверг ноября, в четырнадцатый раз были определены победители премии «Калужский бренд 2020». Выбор победителей основан на предпочтениях калужан. 55 предприятий и организаций, набравших большинство голосов в ходе опроса, удостоились премии в 10 номинациях.

Определены победители премии «Калужский бренд 2020» Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии награждения принял глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Определены победители премии «Калужский бренд 2020» Пресс-служба Городской думы Калуги «В этот непростой для всех нас год продолжили работу не только традиционные для Калуги предприятия, но и появились новые, работающие в сфере фармацевтической, текстильной и пищевой промышленности, — сказал Юрий Моисеев. — Поэтому особенно приятно наградить новичков, тех, кто на калужском рынке появился недавно, но уже завоевал доверие жителей».

Юрий Моисеев от имени депутатов Городской думы Калуги поблагодарил всех участников церемонии за вклад в развитие экономики региона, создание новых рабочих мест, ответственную социальную позицию и пожелал дальнейших успехов и процветания.

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