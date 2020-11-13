Калуга, 13 ноября 2020, 13:57 — REGNUM В Калуге, во Всемирный день качества, который отмечается ежегодно во второй четверг ноября, в четырнадцатый раз были определены победители премии «Калужский бренд 2020». Выбор победителей основан на предпочтениях калужан. 55 предприятий и организаций, набравших большинство голосов в ходе опроса, удостоились премии в 10 номинациях.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии награждения принял глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Юрий Моисеев от имени депутатов Городской думы Калуги поблагодарил всех участников церемонии за вклад в развитие экономики региона, создание новых рабочих мест, ответственную социальную позицию и пожелал дальнейших успехов и процветания.
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