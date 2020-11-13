Брянск, , 13:50 — REGNUM Основные сельскохозяйственные культуры полностью убраны в Брянской области. Аграриям осталось завершить сбор кукурузы, сообщает 13 ноября пресс-служба департамента сельского хозяйства региона.

Предприятия намолотили 1,771 млн тонн зерна при средней урожайности 49,8 ц/га. Полностью убраны картофель, овощи, лён-долгунец, соя, подсолнечник, сахарная свёкла. На полях осталось 42,7 тыс. га кукурузы, это 42% посевов, уборку кукурузы на зерно планируется завершить до конца ноября 2020 года.

Площадь озимых культур составила 232 тыс. га, что на 28 тысяч больше 2019 года.