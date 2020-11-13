Москва, , 13:47 — REGNUM Рано или поздно обращение криптовалют в России будет поставлено под контроль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость, что в законодательстве РФ может появиться норма, карающая за отказ от декларирования операций с криптовалютами.

«Контроль над криптовалютным рынком стоит в повестке дня, — сказал Зубец. — Рано или поздно по рекомендациям и рецептам, которые будут выработаны китайскими товарищами или собственными силами, этот рынок в РФ будет поставлен под контроль. Мы получим параллельное хождение рубля и рублевой криптовалюты. Это вопрос ближайших лет. Процесс развивается сам по себе, и государство в интересах безопасности не может не контролировать его или пустить его на самотек. Такие ошибки уже были в прошлом. В свое время власти считали, что соцсети — это муть голубая. А теперь выясняется, что социальные сети — это инструмент серьезного влияния на внутреннюю политику, на которые власти никак повлиять не могут и не знают, что с этим делать».

Как подчеркнул Зубец, чтобы не допустить такого же провала и прокола с криптовалютами, будут предприниматься меры, которые поставят этот рынок под контроль.

«Обращение криптовалюты — это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, почему так важно поставить под контроль обращение криптовалюты.

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