Москва, , 13:45 — REGNUM Вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам находится в соответствующем ведомстве и прорабатывается, заявил 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, вопрос находится в ведомстве, в ведении правительства. Конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 ноября, Федерация независимых профсоюзов России направила обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой возобновить рассмотрение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам. В обращении подчеркивается, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года.

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