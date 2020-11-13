Москва, , 13:41 — REGNUM Попытки рынка энергоносителей скорректировать резкий взлет котировок в начале недели с $40 до $45. по сорту Brent не находят большого числа сторонников. Перед выходными 13 ноября цены снижаются на 0,2% до $43. после того, как утром падение в моменте достигало 1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В случае закрепления котировками выше сопротивления в $43,15 текущий повышательный импульс продолжится с ориентиром в виде постковидного максимума в $46. В противном случае, что пока больше подтверждается фундаментальными факторами, рынок ждет продолжение отката к $42. с различными сценариями в дальнейшем.

Несмотря на новые рекорды по числу инфицированных (в США, к примеру такой диагноз поставлен почти 154 тыс. человек) и введение карантина в европейских странах индикаторы спроса пока еще остаются устойчивыми.

По данным минэнерго США, потребление в этой стране достигло максимума с марта. На положительные значения вышли годовые темпы спроса в Индии. Схожие сигналы рынок увидел по Латинской Америке. Это создало благоприятную почву для новостей о вакцине против COVID-19, разработанной Pfizer/BoinNTech.

Сейчас рынок не придает значения информации о сложностях, которые могут возникнуть с ее транспортировкой из-за низкой температуры хранения (-68 градусов по Цельсию). Консенсус-прогноз предполагает, что массовая вакцинация начнется не ранее второго квартала.

Накануне глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что из-за пандемии следующие несколько месяцев «окажутся непростыми». Признаваемый как победитель прошедших выборов президента США Джо Байден говорит о «непростой зиме».

Наблюдатели не исключают, что после вступления в должность он может рассмотреть вариант введения экономических ограничений для снижения распространения нового коронавируса.

В Европе поговаривают о продлении карантина вплоть до Нового года. Накануне Международное энергетическое агентство учло этот фактор в новом прогнозе на этот год, повысив оценку снижения спроса до 8,8 млн барр./сутки.

Пока не находит широкой поддержки предложение Саудовской Аравии увеличить сокращение добычи нефти. Большинство стран ОПЕК+ склонны согласиться с переносом планового повышения производства на 1,9 млн барр./сутки с января на три месяца.

Тем не менее пока рынок сохраняет бычий настрой. Вышедшие накануне данные от минэнерго США, которые вопреки ожиданиям сокращения запасов сырой нефти на 0,9 млн баррелей показали их увеличение на 4,3 млн барр./сутки не спровоцировали массовое закрытие длинных позиций», — считает эксперт.

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