Уфа, , 13:34 — REGNUM 11 федеральных грантов на развитие внутреннего туризма получила Башкирии. Об этом 13 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, эта информация сегодня поступила к нему из Ростуризма: на реализацию каждого проекта будет направлено до трех млн рублей. А всего было выиграно грантов на сумму 27,6 млн рублей. И это очень хорошие новости, добавил он.

Хабиров также отметил, что Башкирия начала часто мелькать на страницах различных федеральных и зарубежных туристических журналов, на телевидении.

Это является хорошей оценкой достижений, а также мотивирует к дальнейшему развитию и обустройству новых маршрутов, добавил он.

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