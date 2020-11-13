Уфа, 13 ноября 2020, 13:34 — REGNUM 11 федеральных грантов на развитие внутреннего туризма получила Башкирии. Об этом 13 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, эта информация сегодня поступила к нему из Ростуризма: на реализацию каждого проекта будет направлено до трех млн рублей. А всего было выиграно грантов на сумму 27,6 млн рублей. И это очень хорошие новости, добавил он.
Хабиров также отметил, что Башкирия начала часто мелькать на страницах различных федеральных и зарубежных туристических журналов, на телевидении.
Это является хорошей оценкой достижений, а также мотивирует к дальнейшему развитию и обустройству новых маршрутов, добавил он.
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