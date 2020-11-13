Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM В Ростовской области на помощь малоимущим семьям или одиноко проживающим гражданам в ноябре 2020 года выделено более 84 млн рублей. Это на 13 млн рублей меньше, чем месяцем ранее, передаёт ИА REGNUM.

Жителям Ростовской области, нуждающимся в финансовой поддержке, средства поступят в виде адресной социальной помощи и выплат по социальным контрактам.

С начала 2020 года в Ростовской области на такой вид поддержки малоимущих семей направлено более 697 млн рублей. Помощь получили 61,5 тыс. донских семей.

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