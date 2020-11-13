Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области началось строительство нового участка обхода Аксая, протяжённостью 35,5 км. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«На объекте задействовано свыше 1000 человек, 300 единиц техники, работы ведутся в две смены. Запланировано создать четырехполосный скоростной участок автомагистрали, мосты через реки Дон и Аксай, три транспортные развязки со съездами, путепроводами, надземными пешеходными переходами, подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай — Большой Лог — Новочеркасск», — написал глава региона в Instagram.⠀

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал ориентировочную стоимость реализации проекта Ростовского транспортного кольца, в рамках которого ведётся строительство обхода Аксая, — около 65 млрд рублей на период до 2025 года.

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