Москва, , 13:08 — REGNUM Эйфория после победы Джо Байдена с рынков ушла. Реальная ситуация такова, что Трамп оспаривает эту победу, а это значит, что какая-никакая интрига кто станет следующим президентом США сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Также это значит, что новые меры поддержки экономики США откладываются, скорее всего, на после новогодний период. При этом эпидемиологическая ситуация в США ухудшается, постепенно в разных местах начинают вводиться ограничения. Таким образом, повышается риск отдельных локдаунов в США.

На этом фоне рисковые активы находятся под давлением. В частности, рубль начал снижаться по отношению к доллару США.

Однако пока говорить о новом импульсе снижения преждевременно. Рубль поддерживают подорожавшая нефть и валютные интервенции ЦБ РФ. Если эти факторы уйдут, то падение рубля ускорится.

Технически валютная пара доллар/рубль в рамках коррекции имеет потенциал подрасти в район отметки 78. Далее, в случае если после коррекции валютная пара обновит минимум — 75,75, то можно будет говорить о сформировавшейся тенденции вниз с целью возврата в диапазоне 72−74.

Иначе попытка полноценной коррекции волны роста от начала лета снова захлебнётся», — считает эксперт.

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