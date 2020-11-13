Москва, , 13:04 — REGNUM Когда речь идет о контроле за обращением цифровых валют и криптовалют, надо понимать, что первоочередной вопрос здесь связан с политикой и касается недопущения цветных революций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что в российском законодательстве могут появиться нормы, карающие лишением свободы за отказ от декларирования криптовалют.

«Криптовалюты — это растущий сегмент, над которым еще 10 лет назад все потешались. А сегодня это вполне серьезные рынки, и мы видим целый ряд инициатив по созданию государственных криптовалют, контролируемых государствами, которые будут ходить параллельно с основными официальными валютами, — пояснил Зубец. — Мы видим такие инициативы в Китае, в других странах. В России тоже об этом говорили».

Как подчеркнул экономист, когда речь идет о контроле за криптовалютами, то во внимание принимаются три темы.

«Первая тема — это уход от налогов. Во-вторых, это финансирование терроризма; в третьих, это финансирование оппозиции. Мы знаем, что некоторые несистемные политические силы получают деньги из-за границы через криптовалюты. И здесь вопрос, связанный с политикой, с пресечением внешнего финансирования внутренних политических сил. Недопущение цветной революции — это вопрос первоочередной. Все остальные вторичны», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Павел Черняк заявил, что криптовалютный рынок используется для финансирования экстремизма, отмывания денег и других преступлений.