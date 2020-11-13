Москва, 13 ноября 2020, 13:02 — REGNUM Отзыв лицензии у Международного коммерческого банка — потеря для финансовой системы России, конечно, не существенная, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Константин Маковский. Крах банка. 1881
Константин Маковский. Крах банка. 1881
«Инфляция сейчас низкая, граждане уходят в кэш. Рентабельность классического банковского бизнеса не велика. Исключение только Мосбиржа — операции с акциями, облигациями.
Число банков в России и дальше будет сокращаться, в стране сегодня переизбыток кредитных учреждений. Ключевую роль будут играть коммерческие банки, связанные с государством — «Сбер», «ВТБ», «Россельхозбанк».
Акции «Сбера» — одна из основных фишек Мосбиржи. С дивидендной доходностью около 9%. «Сбер» должен в наибольшей степени выиграть от восстановления экономики России после рецессии, вызванной COVID-19.
Стоит вернуть государственные гарантии по вкладам вне зависимости от суммы и валюты вклада во все государственные банки, это позволило бы вернуть часть сбережений граждан, деньги бы работали на благо страны. Такие гарантии есть даже в не самой богатой Белоруссии.
Что касается ухода мелких игроков с рынка — это нормально. Естественный отбор. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 13 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Международный коммерческий банк» (г. Москва).

Читайте также: ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка