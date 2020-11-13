Калуга, , 13:07 — REGNUM В Калужской области более 10 тыс. человек активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, три школы региона вошли в «ТОП-50» лучших в России. Об этом 12 ноября заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на заседании клуба глав российских субъектов, которое состоялось в Москве, в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени»: «Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На заседании клуба глав российских субъектов, которое состоялось в Москве, в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени»: «Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах» Admoblkaluga.ru

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Практика создания технологических кластеров в Калужской области доказала свою эффективность, считает Шапша: «Как пример, есть фармацевтический кластер, куда входит более 60 предприятий с выручкой за 2019 год — более 50 млрд рублей. Кадры для этих производств готовятся на территории области».

Говоря о будущих проектах, губернатор Калужской области рассказал коллегам о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий», базовый партнер которого — Росатом. «Мы рассчитываем, что это тот шаг, который позволит нам сохранить лидерство в этой отрасли», — отметил Владислав Шапша.

Основной повесткой встречи стал эффективный обмен лучшими практиками по внедрению инновационных решений и проектов, показавших в регионах максимальный экономический и социальный эффект. Участники также обсудили механизмы влияния власти на развитие предпринимательства, стимулирование бизнес-идей и проектов. В ходе общения было подчеркнуто, что качество человеческого капитала на территории Калужской области невероятно высокое, и это видно по проектам, которые реализуются в регионе. Технологические прорывы для области остаются в приоритете. По словам Владислава Шапши, это стало и остаётся возможным благодаря созданию эффективной образовательной среды.

Клуб губернаторов России — это первая в своем роде площадка для неформального общения глав субъектов, которые сделали ставку на продвижение региональных технологических проектов. Участниками встречи этого года стали руководители Самарской, Томской, Рязанской, Новгородской, Челябинской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и глава Республики Саха (Якутия).

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