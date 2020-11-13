Москва, , 12:53 — REGNUM Банк России не прекращает своей работы по очистке банковской сферы от слабых и ненадежных банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Система контроля ЦБ над деятельностью кредитных организаций претерпела изменения, связанные с эпидемией коронавируса (сократилось количество выездных проверок, упор стал на удаленный анализ финансовых показателей), но от этого не стала менее эффективной. Отзыв лицензии у «Международного кредитного банка» (МКБ) тому свидетельство.

С начала года Банком России через отзыв и аннулирование лицензий выедено с финансового рынка 19 банков, еще семь пошли путем реорганизации. Цифры по сравнению с прошлыми периодами не очень большие, но следует обратить внимание на содержательную составляющую данного процесса — не отмывание денег или иные противоправные виды деятельности, а резкое ухудшение качества активов.

Накапливание в кредитных портфелях банков плохих долгов ускорилось в период пандемии и сказалось на деятельности небольших и средних кредитных учреждений. Снижение доходов как населения, так и значительной части бизнеса, привели к нарушениям в графиках погашения долгов.

Неритмичность выручки малых и средних предприятий, которые наряду с гражданами составляет основу клиентуры небольших и средних банков, породила кассовые разрывы, которые сказались и на кредитной состоятельности предпринимателей, и на движении средств на счетах кредитных учреждений.

Ситуацию усугубил процесс массового снятия наличных гражданами и сосредоточение средств в кассах организаций. Крупные банки переживают отток налички безболезненно, для небольших же кредитных учреждений в какой-то момент неизбежно возникает проблема с ликвидностью.

Надо отдать должное Банку России: мегарегулятор осуществляет постоянный мониторинг способности банков осуществлять текущие платежи, незамедлительно реагируя на негативные сигналы.

Проблема будет обостряться и ударит по небольшим и средним банкам. Отложенные (благодаря кредитным каникулам и реструктуризации) долговые обязательства неизбежно вернутся в кредитные учреждения массовыми невозвратами уже в конце 2020 года.

Доходная база заемщиков только ухудшается, что соответственно сказывается и на их кредитной дисциплине. Вымывание небольших кредитных учреждений с финансового рынка шло и раньше, а COVID-19 только ускорил этот процесс.

Вкладчики и ИП гарантированно получат возмещение в пределах 1 млн 400 тысяч рублей. Не следует забывать об особых случаях, которые позволяют претендовать на компенсацию до 10 млн рублей: деньги от продажи недвижимости, наследство, средства, перечисленные по решению суда, возмещение ущерба, гранты, средства для расчетов по недвижимости и участия в долевом строительстве, совместный счет.

Вкладчикам следует проверить, состоит ли их банк в системе страхования вкладов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Международный коммерческий банк».

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