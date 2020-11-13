Москва, , 12:52 — REGNUM Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ 13 ноября.

Отмечается, что это сделано в «целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции».

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«Проект соответствующего постановления правительства РФ проходит процедуру согласования. После принятия нормативного правового акта прокурорам предстоит во взаимодействии с контролерами исключить соответствующие мероприятия из сводного плана», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября президент Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета дал поручение российскому правительству продлить запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса, введённый в России в марте в связи с пандемией коронавируса, до конца 2021 года.

Отмечалось, что запрет не будет распространяться на налоговый и таможенный контроль, контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, или возникновения ЧС природного и техногенного характера.