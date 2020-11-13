Смоленск, , 12:50 — REGNUM В Смоленской области уволенные работники Игоревского деревообрабатывающего комбината пригрозили заблокировать трассу «Москва-Минск», если губернатор Смоленской области Алексей Островский не исполнит свое обещание и не возобновит работу градообразующего предприятия — Игоревского деревообрабатывающего завода.

Как сообщает News.ru, инициативная группа уволенных работников Игоревского деревообрабатывающего завода «Отстоим завод вместе» направила открытое письмо губернатору Смоленской области Алексею Островскому. В нем местные жители требуют от Алексея Островского вмешаться в конфликт между компаниями «Русский ламинат» и Kronospan, восстановить работу Игоревских заводов ДСП и МДФ, а также трудоустроить в течение 2020 года всех работников, уволенных компанией Kronospan. В случае бездействия региональных властей уволенные работники, оказавшиеся в безвыходной ситуации, обещают начать бессрочную акцию протеста, вплоть до перекрытия автомагистрали М1.

Производство в поселке станции Игоревская Холм-Жирковского района Смоленской области было закрыто в феврале 2020 года после того, как кредитор предприятия — «Среднерусский банк Сбербанка России» — продал компании Kronospan право требования долга завода МДФ, принадлежавшего ООО «Русский ламинат», под кредит на строительство «Русским ламинатом» завода МДФ. В Игоревской уволенные сотрудники выступили против сделки между «Сбербанком» и Kronospan, которую они посчитали «рейдерским захватом» предприятия и причиной его закрытия. По мнению бывших работников захват двух заводов — действующего завода ДСП и недостроенного завода МДФ — преследовала цель устранить прежнего собственника заводов, компанию «Русский ламинат» как конкурента компании Kronospan, пишет Pravda.ru. На 9 ноября 2020 года уволено свыше 600 сотрудников ООО «Игоревский завод ДСП». Сам завод закрыт и контролируется Kronospan, отмечает издание. Вход на предприятие охраняется нанятым ими ЧОПом.

В 2019 году компания «Русский ламинат» рассматривала Kronospan как партнера по достройке завода МДФ-плит и разрешило аудит предприятия на условиях партнерской конфиденциальности. Однако после аудита Kronospan в одностороннем порядке решил выкупить кредиторскую задолженность компании «Русский ламинат» у «Сбербанка».

Несмотря на то, что сделке воспрепятствовала ФАС, которая усмотрела в ней очевидные признаки монополизации рынка, австрийской компании совместно со «Сбербанком» удалось обойти решение ФАС, раздробив сделку на составные части. После закрытия смоленских заводов ДСП и МДФ Kronospan, сообщает News.ru, объявила о существенном повышении отпускных цен на ДСП с сентября 2020 года.

Представители компании «Русский ламинат» считают сделку по продаже долга компании Kronospan недобросовестной. «Совокупная сумма кредиторской задолженности перед Сбербанком составляла порядка 6 млрд рублей, рыночная стоимость завода ДСП и недостроенного завода МДФ на производственной площадке Игоревского ДОК на момент уступки долга превышала 21 млрд рублей, — рассказал владелец компании «Русский ламинат» Руслан Курбанов. — Заемщиком Сбербанка выступал Игоревский завод МДФ (ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат»), залогодателем ООО «Игоревский завод ДСП». Компания «Русский ламинат» оспорила процедуру банкротства двух смоленских деревообрабатывающих заводов в арбитражном суде и рассчитывает вернуть контроль над ними и запустить деревообрабатывающее производство в Смоленской области».

В декабре 2019 года в ходе прямой линии с представителями СМИ губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что администрация региона не допустит закрытия предприятия и рассчитывает, что совместно со «Сбербанком» найдёт собственника, который сохранит профиль предприятия и рабочие места, заявил Островский. Однако почти год спустя Игоревский ДОК закрыт, а его работники готовы к акциям протеста.