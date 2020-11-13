Москва, , 12:47 — REGNUM В России каждый день жители проверяют более 2,5 млн чеков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе заседания научно-экспертного совета при спикере Совфеда.

В России идет переход на онлайн контрольно-кассовую технику, каждый покупатель по штрих-коду может проверить свой чек.

«То есть обеспечивается народный контроль, мы разработали приложение, но мы забыли проверить это на петлю привычки: сигнал — действие — удовольствие. Ну проверяю я, правильная продажа, она легальна, но мне как покупателю с этого ценности нет. Мы пошли на неожиданный для себя ход, открыли возможность компаниям разрабатывать свои приложения на чеках. Компании стали придумывать различные дисконты, ведение домашнего бюджета. У нас сегодня чеки проверяет более 2,5 млн человек в день, потому что они приобретают свои ценности в виде различных кэшбэков, а мы получаем прозрачную среду, не говоря уж о рождении новой добавленной стоимости», — сказал Егоров.