13 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Дмитрий Михайличенко, , 12:55 — REGNUM



Александр Дейнека. Деревня. 1934

Проседание экономических показателей в 2020 году, как выясняется, затронуло не все отрасли. Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом развитии России по итогам первых девяти месяцев 2020 года. Из доклада видно, что некоторые отрасли не только не снизили темпов развития по сравнению с предыдущим годом, но и нарастили цифры. В первую очередь сказанное относится к сельскому хозяйству.

В растениеводстве, а именно в уборке зерновых, общероссийские показатели выросли до 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приволжский федеральный округ (ПФО) по этому критерию смотрится вполне достойно — здесь рост составил 108,2%. Больше только в Уральском ФО — 119,3%.

В разрезе регионов наибольший прирост показывают Чечня (195% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Хабаровский (145%) и Пермский (140%) края, Калужская область (114%). Любопытно, что все регионы ПФО прибавили по сравнению с прошлым годом. Помимо Пермского края, выросли показатели у Татарии (110%), Пензенской области (110%), Башкирии (107%) и других.

Уборочная. Алтайский край Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Однако в других округах ситуация не столь радужная. Например, показатели Тувы составляют только 24% от прошлогодних. Не столь значительно, но снизились показатели и в традиционно сельскохозяйственных российских регионах: Ставропольском крае (90%) и Ростовской области (97% от прошлогодних). Учитывая, что эти субъекты дают одни из наиболее высоких показателей в абсолютных цифрах, тенденция падения урожайности не может не настораживать.

Рост наблюдается и в производстве мяса. В России оно выросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 104%, молока — 102,7%, незначительный рост имеется и по производству яиц. ПФО по этим критериям оказался на третьем месте, показав среднероссийскую динамику роста — 104% и уступив ЦФО (106%) и СЗФО (105%).

По показателям темпа роста по производству мяса среди регионов лидируют Приморский край (139%), Курская область (124%), Тульская область (122%), Северная Осетия (112%) и Башкирия (111%).

По производству молока первые места занимают крупные республики Поволжья — Татарстан (1482 тыс. тонн) и Башкирия (1305 тыс. тонн), на третьем месте — Краснодарский край — 1182 тыс. тонн молока за первые 9 месяцев текущего года. По темпам роста в лидерах Сахалинская (115% по сравнению с январём-сентябрём 2019 года), Калининградская (113%), Курская и Пензенская (по 111%) области — но в абсолютных цифрах они намного уступают регионам-лидерам. Среди отстающих — Еврейская автономная область (только 61% производства мяса от данных прошлого года), Хабаровский край (91,3% от производства молока) и Новгородская область (67,7% от прошлогоднего производства яиц). В ПФО ухудшили свои показатели Чувашия (производство мяса), Оренбургская область (молоко) и Нижегородская область (производство яиц).

Дойка коровы © ИА REGNUM

В 2020 году в регионах России открылось несколько сельскохозяйственных производств, потенциально способных уже в ближайшее время выйти на международный рынок. Так, в Приморском крае начала работать компания «Мерси Трейд». Это крупнейший агрокластер. Поголовье свиней — 500 тысяч, производство — 57 тысяч тонн свинины в год, 600 новых рабочих мест, компания занимает 15% рынка Дальневосточного ФО. В Чечне построили новейший тепличный комплекс — «ЮгАгроХолдинг», общее производство — 12,5 тысячи тонн в год. Холдинг обеспечивает не только республику, но и близлежащие регионы. Это один из самых современных проектов в России. В Калининградской области начала работу группа компаний «Содружество» — крупнейший в Европе холдинг по переработке масличных культур, в данном случае сои. Производство уже запущено.

Эксперты отмечают, что сфера сельского хозяйства оказалась наименее пострадавшей во время нынешнего кризиса. Руководитель отдела исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова считает, что свою роль сыграла господдержка.

«В частности, о том, что политика ускоренного импортозамещения была не просто декларацией, свидетельствует и значительное увеличение объемов государственной поддержки АПК. К примеру, если в 2013 году на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд рублей, то в 2019 году объем финансирования отрасли составил уже 311,5 млрд рублей. В текущем году из федерального бюджета на развитие отечественного АПК выделено ещё больше — 319,5 млрд рублей. Основная часть этих средств (283,6 млрд рублей) проходит в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, а 35,9 млрд рублей будет потрачено на комплексное развитие сельских территорий.

Елена Варламова Трактор в поле АПК даже в период максимально жестких карантинных ограничений продолжал работу в штатном режиме без серьезных сбоев. К примеру, уже в первом квартале экспорт продовольствия из России достиг 6,4 млрд долларов против 5,3 млрд долларов за тот же период 2019 года, прибавив сразу 19%! Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан, Башкирия, Белгородская область, Ставропольский край — традиционно сельскохозяйственные регионы. Для таких регионов, как Башкирия, АПК является важным оплотом экономики, сохраняющим устойчивость даже в период пандемии».

Руководитель Научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ Николай Евдокимов считает, что «сельское хозяйство — едва ли не единственное светлое пятно в российской экономике «ковидного» периода.