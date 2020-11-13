Москва, , 12:32 — REGNUM В РФ сложилась не та экономическая ситуация, когда нужно усиливать налоговый прессинг на население. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ обладатели цифровых валют могут оказаться за решеткой, если они не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами.

«С одной стороны, налоги платить надо, и если у вас возникает какой-то доход, то с него надо платить налог, — сказал Солодков. — С другой стороны, введение новых налогов, повышение ставок и прочее в тот момент, когда экономика находится в состоянии падения, это мягко говоря, очень нецелесообразно. То, что мы с вами имеем, это снижение ВВП, снижение реальных доходов населения, отсутствие инвестиций и чудовищный инвестиционный климат. Ну и наконец, когда вы собираете налоги, то населению должно быть понятно, на что эти деньги тратятся. А у нас между тем треть бюджета просто засекречена. Куда и что там идет, науке не понятно».

Напомним, что ранее РБК сообщило, что Минфин РФ готовит поправки в законодательство, согласно которым отказ сообщить налоговикам об операциях с цифровыми и криптовалютами на сумму в 45 млн рублей будет караться тюремным заключением.