Нур-Султан, , 12:31 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года в Казахстане в эксплуатацию ввели 10,7 млн кв. метров жилья, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

За отчетный период сдано 94 737 единиц жилья, в том числе 34 535 индивидуальных домов. В Северо-Казахстанской области объем ввода жилья выросли на 16,7%, в Северо-Казахстанской области — на 12,5%, Карагандинской области — 10,3%.

Вместе с тем снижение темпов ввода жилья наблюдается в Аытаруской области — на 11,6% и Кызыл-Ординской области — на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2020 года в Казахстане построили 7 млн кв. метров жилья в рамках программы «Нурлы жер». Отмечается, что за отчетный период жилищные условия улучшили 61,3 тыс. семей.

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