Оренбург, , 12:25 — REGNUM В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. Согласно материалам полиции, у компании похищено 20,8 млн рублей, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в Бузулуке в 2017—2018 годах представители коммерческой организации завысили стоимость приобретенного для нужд предприятия оборудования. Для этого был изготовлен фиктивный счет-фактура завода-изготовителя. В результате компания лишилась крупной денежной суммы.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, поступившие из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области.