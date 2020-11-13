Москва, , 12:25 — REGNUM Практика формирования «народного бюджета» позволит улучшить механизм финансирования общественных проектов. Об этом 13 ноября заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.

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"Как раз практика, которая называется «народный бюджет» — она очень быстро приживается, поддерживается в регионах жителями. Когда они имеют возможность выбирать, действительно, что для них наиболее важно, какая инфраструктура им нужна и куда они готовы также вкладывать свои ресурсы, своё время», — заявила Чупшева.

«Эти проекты также повышают граждан друг к другу и к институтам, с которыми они взаимодействуют», — подчеркнула она.