Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:36 — REGNUM Сразу несколько проектов, реализуемых предприятиями УГМК, стали победителями VI Конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф». АО «Уралэлектромедь», представившее на конкурс четыре объекта музейного комплекса УГМК (здание авиационной техники, парадного расчета и новые корпуса музеев военной и автомобильной техники), получило специальный приз в номинации «Объект, изменивший качество городской среды». А ЖК «Макаровский» от компании «УГМК-Застройщик» стал лучшим жилым комплексом бизнес-класса Екатеринбурга. — Для нашего предприятия победа в престижном конкурсе является значимой. Это высокая оценка эффективной и профессиональной работы всех причастных служб завода, — отметил директор по строительству и реконструкции АО «Уралэлектромедь» Вадим Миронов.

Пресс-служба УГМК

В одном из объектов музейного комплекса — здании Парадного расчета на площади 3310 м2 разместилась экспозиция, в которой представлены ходовые образцы военной техники периода 1930−40-х гг.: грузовые машины, различные модификации бронеавтомобилей, легендарные танки Т-34−76, Т-35, КВ-1, разработанные в годы войны танки Т-34−85, самоходные установки СУ-76, ИСУ-152, а также различные образцы колесной техники и артиллерии. Архитектурный облик здания выдержан в стиле эпохи 40-х годов ХХ века. Для движения гусеничной техники внутри уложено галтованное брусчатое покрытие, внешне напоминающее Красную площадь в Москве. Постоянная температура воздуха поддерживается автоматизированной системой кондиционирования и вентиляции, что позволяет экспонировать технику круглогодично.

Пресс-служба УГМК

Отметим, что АО «Уралэлектромедь» трижды отмечалось жюри конкурса «Строительный триумф». В 2018 году предприятие было награждено дипломом за «Лучший социальный объект» (выставочный центр Музея автомобильной техники «XX век АВТО») и удостоилось призового места в номинации «Лучший промышленный объект» в 2019 году — за строительство второй очереди цеха электролиза меди.

Жилой квартал бизнес и элит-класса «Макаровский» компания «УГМК Застройщик» начала возводить в 2017 году. В 2018 г. было завершено строительство 1 очереди 1 этапа комплекса. К концу 2019 года были полностью завершены 1 очередь 2 этап и 2 очередь квартала — элитный дом и многосекционный дом бизнес-класса; строительство дома бизнес-класса III очереди планируется завершить к концу этого года, а строительство IV очереди завершится до конца 2022 года. Инфраструктура ЖК «Макаровский» предусматривает Фитнес-клуб с бассейном GOLD`S GYM Ekaterinburg, медицинский центр, детский центр развития «Мир открытий», супермаркет, салон красоты, рестораны, винотеки.

«Девелоперы сегодня не просто возводят квадратные метры, а создают образ жизни. «Осознанное строительство» для девелоперов означает, что во главе всего стоит будущее жителей проектов и города в целом, их жизненные сценарии, их комфорт. Победа в конкурсе для нас большая честь. Уже несколько лет при возведении в Екатеринбурге жилья классов «элит», «бизнес» и «комфорт+» мы применяем стандарты девелопмента, ответственно относясь к территориям своего присутствия, обогащая и развивая их, сохраняя историю. И тем самым мы формируем новое качество жизни для наших резидентов. У нас есть чёткие стандарты, которых мы придерживаемся, и как социально ответственный бизнес мы проектируем самодостаточные, продуманные до мелочей жилые комплексы с полноценной инфраструктурой, своей «экосистемой». В итоге резиденты получают не просто квадратные метры, а пространство для полноценной жизни и саморазвития», — прокомментировал Евгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик».

Пресс-служба УГМК

Отметим, что Конкурс «Строительный триумф» учрежден Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, Союзом строителей Свердловской области, Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», «Уральской палатой недвижимости», АСРО «Гильдия строителей Урала», НП «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов» (ГУД) при поддержке Правительства Свердловской области и администрации г. Екатеринбурга.