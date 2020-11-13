Москва, , 12:05 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее поддержку разработчиков цифровых программ. Об этом 13 ноября сообщает официальный сайт правительства России.

Постановление вносит изменения в правила субсидирования компаний, занятых разработками платформ для высокотехнологичной продукции различных отраслей — производства автомобилей, радиоэлектроники, железнодорожного машиностроения и авиации.

«Это могут быть системы для автоматизированного проектирования, инженерного анализа, управления производственными процессами, а также для планирования производства и мониторинга состояния оборудования», — пояснили в правительстве.

Ежегодно из федерального бюджета таким компаниям выделяется не менее 2 млрд рублей. За эти средства разработчики покрывают до половины затрат на создание продуктов.

По новым правилам компенсации по средним зарплатам в компаниях будут зависеть от средних показателей не в регионе, а в отрасли. Также отменяются процентные ограничения по затратам на покупку оборудования и по договорам на выполнение научных и конструкторских работ.