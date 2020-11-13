Москва, , 12:03 — REGNUM У Сбербанка и Mail.ru Group возникли существенные разногласия по управлению и корпоративной культуре в совместном предприятии, которое специализируется на доставке еды и перевозке пассажиров. Отсутствие единого мнения по этим вопросам может привести к «разводу» компаний. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на близкие к ситуации источники.

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Собеседник издания отметил схожесть причин разногласий между «Сбером» и Mail.ru Group с ситуацией, которая сложилась у кредитной организации с «Яндексом» и привела к разделению активов «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги».

В этом случае компании так же не могут решить, кто главнее. По данным собеседников FT, спор возник из-за того, на какой основе будет развиваться их общая платформа — соцсети «ВКонтакте», которой владеет Mail.ru Group, или финансовой сети Сбербанка.

Газета отмечает, что стороны уже проводили переговоры о возможном «разводе», но пока они «остаются безрезультатными, поскольку стороны еще не решили, как они будут разделять активы» в рамках совместного предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании совместного предприятия в сфере транспорта и еды Сбербанк и Mail.ru Group подписали в декабре 2019 года. Речь идёт о создании O2O-платформы (online-to-offline) на базе сервиса по доставке еды Delivery Club и агрегатора такси «Ситимобил». О совместном проекте стало известно в конце июля.