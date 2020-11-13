Уфа, , 11:57 — REGNUM «Магазин готовых решений» для привлечения инвесторов создадут в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

По его словам, в республике будут сформированы целостные бизнес-проекты, которые уже будут готовы для финансовых вложений и получения прибыли. Руководство региона подготовило проект «Магазин готовых решений», в который планируется вовлечь за пять лет порядка одной тысячи инвесторов предприятий Башкирии.

Назаров подчеркнул, что инвестору предлагается проработанный бизнес-план, по которому есть все необходимые разрешительные документы и решение по площадке. Таким образом, предприятия получают фактически готовый бизнес с гарантированным доходом и сбытом. При этом отсутствуют бюрократические сложности на старте.

Премьер-министр правительства Башкирии также отметил, что в настоящее время нужно укрупнять региональные инвестиционные проекты до уровня межрегиональных. В Башкирии таким примером должен стать комплексный инвестиционный проект «Евразийский экономический центр», который реализуется при участии нескольких соседних регионов. В нем будут объединены порядка 50 инвестиционных проектов на 2 трлн рублей. При этом будет создано 80 тысяч рабочих мест.

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