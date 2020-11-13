Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии за десять месяцев текущего года составил почти $9,2 млрд, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в экспрес-отчете Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 13 ноября на сайте организации.

По данным ведомства, с января по октябрь 2020 года Грузия экспортировала товаров на $2,7 млрд, что на 11,1% меньше прошлогодних показателей, а импорт составил $6,4 млрд, что на 16,6% меньше, чем годом ранее.

Сообщается, что отрицательный торговый баланс Грузии за десять месяцев составил $728,9 млн или 40,7% от внешнеторгового оборота. Более подробные данные в Грузстате пообещали опубликовать 19 ноября.

Стоит отметить, что по данным за девять месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Грузии по сравнению с 2019 годом также снизился на 15%. По итогам восьми первых месяцев текущего года этот показатель составил 16,7%.

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