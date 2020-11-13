Сеул, , 12:07 — REGNUM Несмотря на восстановление экспорта, в Южной Корее сохраняется неопределенность в экономике из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов страны.

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В документе, называемом «Зеленая книга», отмечается, что производство, потребление и инвестиции демонстрируют признаки роста. В частности, в сентябре текущего года индекс промышленного производства в Южной Корее составил 2,3%, розничных продаж — 1,7%, инвестиций в производственной мощности — 7,4%.

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Тем не менее ситуация в сфере услуг, напротив, ухудшается, поскольку население страны старается воздерживаться от прямых контактов с другими людьми. Рынок труда также испытывает трудности, поскольку число занятого населения неуклонно сокращается.

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Кроме того, растут опасения по поводу восстановления мировой экономики, так как улучшение показателей замедлилось в связи с обострением пандемии коронавируса и расширением ограничений.