Майкоп, , 11:51 — REGNUM Более244 млн рублей для выплат на детей от трёх до семи лет выделено Республике Адыгея из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе главы Республики Адыгея. Выделение дополнительных средств региону на реализацию инициатив президента России Владимира Путина в связи с пандемией COVID-19 утвердило Правительство РФ.

Дом правительства Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

244,3 млн рублей бюджетных ассигнований Адыгея получит на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотренные указом президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Реализация указа находится на личном контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова, все заявления на предоставление ежемесячной выплаты отрабатываются без нарушений регламентного срока.

По информации министерства труда и соцразвития Республики Адыгея, в настоящее время указанная выплата предоставляется 16 947 детям, уже направлено почти 896 млн рублей. По прогнозным данным до конца 2020 года количество получателей на предоставление ежемесячной выплаты в республике может составить 18 900 детей.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что чётко выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективную реализацию инициатив президента страны, направленных на поддержку социально незащищённых категорий граждан в период пандемии.

Решение о выделении дополнительных средств было принято Правительством РФ после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»).