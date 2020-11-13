Ростовская область, 13 ноября 2020, 11:51 — REGNUM Ростов-на-Дону и Краснодар свяжет прямой рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». Первый полёт назначен на 22 ноября, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Из аэропорта «Платов» рейс U6−9341 отправится в 18:50 мск. Через час борт приземлится в международном аэропорту Краснодара имени Екатерины II. Минимальная стоимость билета составляет 1 тыс. 478 рублей. Перелёт бизнес-классом обойдётся в 19 тыс. 868 рублей.
Расстояние между Ростовом-на-Дону и столицей Кубани составляет около 290 километров. В настоящее время междугороднее сообщение осуществляется железнодорожным и автобусным транспортом.