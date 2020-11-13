Калуга, , 11:46 — REGNUM В Калужской области руководство общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма КАДВИ», находящегося в селе Вертное Думиничского района, задолжало 69 работникам предприятия заработную плату за период с апреля по сентябрь 2020 года. Общая сумма долга превышает 11 миллионов рублей. Об этом 13 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В настоящее время следователями организована работа с пострадавшими, проведен личный прием работников, которые в процессуальном порядке признаются потерпевшими и допрашиваются. В организации изъята бухгалтерская документация. Наряду со сбором доказательств, следователи проводят работу по возмещению ущерба. В отношении имущества агрофирмы приняты ограничительные меры, наложен арест на сельхозтехнику, крупный рогатый скот, запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, обращено взыскание на денежные средства организации на банковских счетах и дебиторскую задолженность.

Проводятся следственные действия с участием директора организации, принимаются меры по наложению ареста на его личное движимое и недвижимое имущество. В работе по взысканию долга принимают участие прокуратура и судебные приставы. Расследование уголовного дела продолжается. Виновным грозит наказание вплоть до трёх лепт лишения свободы.

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