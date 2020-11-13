Краснодар, , 11:24 — REGNUM Уровень безработицы в Краснодарском крае снизилась до 4,2%, об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе администрации края. На 1 октября уровень регистрируемой безработицы в регионе равнялся 4,6%, на 1 сентября — 4,9%.

За десять месяцев в центры занятости населения края обратились более 309 тыс. человек, что в два раза больше, чем в 2019 году, в том числе 185,4 тыс. жителей были признаны безработными. Большинство потеряли работу в период карантина.

С начала года в регионе при содействии органов службы занятости было трудоустроено 78,5 тыс. человек. Сейчас на учете в центрах занятости состоят 117,5 тыс. безработных, при том что свободных вакансий — менее 50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил о необходимости оценить в целом экономическую целесообразность пребывания трудовых мигрантов в крае — на фоне высокого уровня безработицы.

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