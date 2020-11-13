Москва, , 11:21 — REGNUM Работа участка нефтепровода «Дружба» Михалки — Броды, ранее планово приостановленная, была в 00:00 13 ноября возобновлена в полном объеме. Об этом 13 ноября сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

«В соответствии с планом сегодня в 00.00 (мск) участок «Дружбы» Михалки — Броды перешел в режим аверса (прокачка в прямом направлении — ред.)», — приводит сообщение Демина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что участок нефтепровода «Дружба» Михалки — Броды был в плановом порядке перекрыт на срок в четверо суток. При этом уточнялось, что перекрыта была только одна нитка нефтепровода, прокачка нефти по второй продолжалась.