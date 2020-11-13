Самара, , 11:20 — REGNUM Новые зарядные станции для электромобилей появятся в следующем году в Самарской области. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ПАО «Россети Волга».

По сообщению пресс-службы предприятия, ПАО «Россети Волга» развивает зарядную инфраструктуру в регионе в рамках реализации Всероссийской программой ПАО «Россети».

Отмечается, что в настоящий момент на территории Самарской области функционируют девять зарядных станций для электромобилей типа Mode 3: зарядка осуществляется переменным током повышенной мощности. Новые зарядные станции будут иметь тип Mode 4. В них заряд осуществляется с помощью постоянного тока. Заряжать автомобили они буду за полчаса вместо 4−6 часов, как это происходит в настоящее время.

Сообщается, что сейчас определяются места установки быстрых зарядок, а объем инвестиций составит 5,5 млн рублей.

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