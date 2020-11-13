Челябинск, , 11:14 — REGNUM Определение победителя на выполнение комплекса работ по новогоднему декоративно-световому оформлению Челябинска приостановлено по жалобе. Начальная цена тендера превышала 61,6 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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«Завод металлоконструкций» из Санкт-Петербурга подал жалобу после того, как в процессе подачи заявки «столкнулся с ограничениями, препятствующими осуществить подачу заявки».

Руководитель общества отметил, что в документации указано наличие за последние пять лет «до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учётом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства», но при этом техзадание к закупке «не содержит в себе каких-либо признаков того, что заказчик закупает услуги по строительству или реконструкции объектов капитального строительства, в том числе линейного объекта».

В тендере речь идёт о поставке декоративных световых гирлянд, их монтаже и демонтаже.

«Таким образом, заказчик, устанавливая вышеуказанные требования, просит участников размещения заказа подтвердить наличие опыта в отношении работ, которые не являются аналогичными работам, предусмотренным техническим заданием описываемой закупки», — отметил директор завода Михаил Киршин.

Жалобу Челябинское УФАС России рассмотрит 17 ноября 2020 года.

Напомним, начальная цена тендера составляла 61 628 000,6 рубля. Заказчиком выступало МУП «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска». Известно, что «по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка». Контракт предполагается заключить по максимальной цене с ООО «Компания Омега». По данным ЕГРЮЛ, фирма учреждена в июле 2005 года для электромонтажных работ в Санкт-Петербурге. Владельцы — Георгий Абелев, Лариса Храмцова и Денис Тимонин, директор — Виктор Мокичев.

По открытым данным, «Омега» была поставщиком в 38 госконтрактах на общую сумму 721,4 млн рублей.