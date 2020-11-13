Варшава, , 11:06 — REGNUM Статистическая служба Европейского союза (Евростат) обнародовала данные, в которых содержится сравнение уровня промышленного производства в странах ЕС в сентябре 2020 года с уровнем промышленности в сентябре 2019 года. Об этом передает Forsal.

Так, промышленное производство в Польше по итогам сентября 2020 года увеличилось на 3,3% по сравнению с сентябрем 2019 года. Среди стран ЕС это лучший показатель. Помимо Польши, только в Португалия зафиксирован рост промышленности (2,5%) по данному показателю.

Наибольшее падение промышленности в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого произошло в Ирландии (-13,6%), Германии (-8,7%), а также во Франции и Нидерландах (по — 6,1%).

В среднем по ЕС произошло падение на 7%.