Сеул, , 11:09 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в сентябре 2020 года составил 3,11 квдрлн вон (~$2,8 трлн), что на 0,5% больше, чем месяц назад. Об этом сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель в стране вырос на 9,2%. Отмечается, что рост объёмов денежной массы связан с увеличением кредитования компаний и низких процентных ставок.

Сберегательные вклады увеличились на 9,2 трлн вон (~$8,2 млрд), а депозиты до востребования — на 11,6 трлн вон (~$10,4 млрд).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.