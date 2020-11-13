Пермь, , 10:58 — REGNUM В Перми на месте снесенного аварийного дома по ул. Шпальная построят два крупных спортивных объекта. На освободившейся площадке к 300-летию города появится краевой центр фигурного катания и спортивный комплекс с бассейном, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время оба спортивных объекта проектируются. Стоит отметить, ледовый дворец включен в список приоритетных объектов «Пермь-300».

Планируется, что ледовая арена будет рассчитана на 250 зрителей. При массовом катании на коньках пропускная способность катка составит 120 человек в два часа. Общая площадь ледового дворца составит 12 тыс. квадратных метров. На первом этаже будет находится ледовая арена, раздевалки, тренажерный зал, буфет, сушильные комнаты и другие помещения, на втором этаже — трибуна. Заказчиком строительства является управление капитального строительства Пермского края.

Строительство спорткомплекса с бассейном курирует администрация Перми. Площадь объекта составит 11,13 тысяч квадратных метров. В спортцентре будет несколько бассейнов: один — площадью 525 квадратных метров на восемь дорожек, второй — площадью 60 квадратных метров для обучения детей плаванию. Кроме того, предусмотрены два зала для подготовительных занятий (сухого плавания), тренажерный зал, спортивный зал, комплекс саун. Зрительские трибуны будут рассчитаны на 250 мест.

«Несмотря на то, что разработку проектно-сметной документации спортивных сооружений ведут разные подрядные организации, они находятся в тесном взаимодействии для того, чтобы объекты получили единый стиль. Таким образом, в Дзержинском районе будет создан спортивный кластер. А соседство бассейна и ледовой арены значительно сократит расходы по дальнейшей эксплуатации комплексов», — отметили в мэрии Перми.