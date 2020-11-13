Шкотовский район, Приморский край, , 10:57 — REGNUM В посёлке Подъяпольское Шкотовского района Приморья сдали впервые за пять лет в эксплуатацию новую школу на 220 мест по нацпроекту «Образование». Учёба в новом здании начнётся с 16 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Читайте также: В Брянске начали строить новую школу на 1,2 тыс. мест

Губернатор Олег Кожемяко осмотрел новую сельскую школу.

«На протяжении нескольких лет подобные объекты в Приморье не сдавались. Это то место, куда приятно приходить, где комфортно учиться, заниматься спортом. С появлением такой социальной инфраструктуры будет жить и развиваться посёлок», — сказал на открытии Олег Кожемяко.

В школе светлые классы с удобной мебелью, столовая, медпункт, два спортзала, есть даже лифт — учреждение соответствует всем современным требованиям. Большое внимание уделено развивающим и коррекционным программам для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, очередную школу на 1225 мест начали строить в Советском районе Брянска. Новое учебное заведение с бассейном, залами и лабораториями должно принять первых учеников через два года.