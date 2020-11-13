Москва, , 10:46 — REGNUM Рынок меняется и всё больше граждан РФ не хотят держать деньги на депозитах, предпочитая зарабатывать на фондовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил профессор Высшей школы экономики, сопредседатель «Партии роста», Евгений Коган. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной об уходе банковских вкладчиков на фондовые рынки.

«На мой взгляд, процесс перехода клиентов банков на фондовый рынок и вывод средств с депозитов ничем серьезным банкам не угрожает, — сказал Коган. — Да, банки, возможно, лишаются части пассивов для осуществления кредитования, но зато они получают дополнительный источник для комиссионных доходов. Рынок меняется и все больше клиентов не хотят держать деньги на депозитах, предпочитая зарабатывать на фондовом рынке. В этом нет ничего удивительного. Банки предлагают клиентам 3,5−4% по депозитам, в то время как доходы по государственным ценным бумагам составляют 5−5,5%. Облигации хороших надежных корпораций дают 6−6,5%, а чуть менее надежных 7−8%».

Как подчеркнул экономист, в такой ситуации нет ничего удивительного, что граждане России выбирают доход в два раза больше, чем может дать депозит.

«Банкам нужно переставать жадничать и начать предлагать больший процент по депозитам, — отметил Коган. — Государству возвращать накопления граждан на депозиты какими-то дополнительными мерами вовсе необязательно. Если люди покупают госдолги, государственные облигации — это положительный фактор. Государство не станет повышать ставку, чтобы банки сделали условия по депозитам более привлекательными, ведь это отрицательно скажется на доступности кредитов».

А сейчас, как отметил Коган, государству нужно обеспечить экономику дешевыми кредитами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова отметила, что так как многие граждане РФ стали часто предпочитать фондовый рынок, сбережению средств на депозитах, банки рискуют столкнуться с проблемой ликвидности из-за сокращения вложений.

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