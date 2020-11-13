Москва, , 10:45 — REGNUM Нефть 12 ноября продолжила планомерно отступать от локальных пиков, достигнутых ранее на этой неделе. Brent просела еще на 1% и сохраняет медвежий уклон на утренних торгах 13 ноября, тестируя отметку $43, под которой располагается 100-дневная скользящая средняя, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«При этом на недельном графике котировки остаются в плюсе благодаря ралли, которое наблюдалось в первой половине уходящей торговой недели.

Коррекция в сырьевом сегменте выглядит вполне закономерно, учитывая дальнейшее ухудшение настроений мировых инвесторов после недавней эйфории, вызванной сообщениями о вакцине.

Число зараженных в мире продолжает расти рекордными темпами, что не может не усиливать беспокойство игроков относительно перспектив спроса на фоне возрастающей угрозы более глубокого экономического кризиса, чем предполагалось ранее.

Ведущие отраслевые агентства в унисон прогнозируют дальнейшее ухудшение показателей потребления, ссылаясь на эпидемию. Так, МЭА в своем ежемесячном прогнозе понизило оценку спроса на нефть в этом году еще на 0,4 млн баррелей в сутки. Ранее аналогичную оценку озвучила ОПЕК.

Из локальных факторов, не способствующих росту цен, следует выделить вчерашний отчет минэнерг США о, который отразил рост запасов сырой нефти на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей против прогноза снижения на 1 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов упали сильнее ожиданий, а добыча осталась без изменений.

Судя по настороженному настрою инвесторов в отношении рисковых активов, до конца дня вряд ли стоит рассчитывать на возобновление роста Brent, которая может продолжить отступление и завершить неделю под упомянутой скользящей средней, которая проходит в районе $42,80», — считает эксперт.

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