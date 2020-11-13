Грозный, , 10:44 — REGNUM Из аэропорта Грозного еженедельно выполняется 11 международных рейсов. К концу ноября их число увеличится до 15. Об этом сообщил генеральный директор АО «Вайнахавиа» Альви Шахгириев в ходе совещания, посвященного вопросам развития аэропорта.

По его словам, всего в месяц совершается около 150 внутренних рейсов. Активность аэропорта в 2020 году была сохранена, несмотря на пандемию коронавируса. Этот факт также подтвердил советник главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

«Несмотря на период пандемии и связанные с ним проблемы и риски, Рамзаном Ахматовичем [Кадыровым], ради удобства пассажиров, было принято решение о сохранении полноценной работы аэропорта», — цитирует депутата ИА «Грозный-Информ».

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Напомним, аэропорт «Грозный Северный» стал единственным аэропортом Северного Кавказа, которому в октябре 2020 года разрешили международные перелеты, ранее отмененные из-за угрозы распространения коронавируса.