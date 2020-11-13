Москва, , 10:40 — REGNUM Российская валюта на торгах 13 ноября может несколько укрепиться на позитивном отношении инвесторов к российским активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Определенный позитив иностранных инвесторов в отношении российского долга может проявиться после освобождения из-под домашнего ареста основателя Фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Кроме того, иностранные инвесторы проявляют растущий интерес к российским долговым инструментам. Так, большая часть двух траншей российских еврооблигаций, размещенных Минфином, была выкуплена иностранными инвесторами.

Тем не менее в связи с ограничениями на участие американских инвесторов в первичном размещении суверенного долга России, они не приняли участие в сделке по размещению.

Определенный негатив для рубля может быть связан с падением цен на нефть после публикации данных о запасах нефти в США, которые неожиданно показали значительный рост.

В свою очередь, американский доллар продолжает плавное снижение к основным мировым валютам, что также дает небольшую поддержку рублю.

Тем не менее ожидать существенного укрепления рубля до уровней ниже 76 рублей за доллар было бы преждевременным. Наиболее вероятным диапазоном, в котором будет находиться курс российской валюты, является 76,10−77,50 рубля за доллар.

Курс рубля к евро ожидается в диапазоне 90,30−91,30 рублей за единицу европейской валюты», — считает эксперт.

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