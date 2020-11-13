Москва, , 10:35 — REGNUM Арбитраж Москвы сегодня, 13 ноября 2020 года, планирует рассмотреть сразу два многомиллиардных иска Минобороны России к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК). Общая сумма требований по ним превышает 10,5 млрд рублей. Ещё один спор на 4,6 млрд рублей суд рассмотрит в конце месяца, передаёт ИА REGNUM.

Судья Анушкина рассматривает претензии министерства по делу, которое тянется с ноября 2019 года. В нём речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 418 187 326 131 030 106 046 464/Р/4/1/8−14-ДОГОЗ от 21.11.2014 года в размере 5 222 511 377,69 рубля». Третьим лицом в споре участвует АО «Российская самолётостроительная корпорация «МИГ».

Второе дело, которое планирует рассмотреть сегодня судья Лежнева, касается взыскания неустойки в размере 5 352 965 996,66 рубля. Дело также тянется не первый год — с ноября 2018 года — и за эти годы обросло претензиями на разные суммы. Так, к первоначальным требованиям добавилось ещё одно — на 84,3 млн рублей. Третьими лицами в дело на этом этапе вступили сразу семь авиапредприятий — ОАО «360 Авиационный ремонтный завод» из Рязани, АО «Авиастар СП» из Ульяновска, АО «308 Авиационный ремонтный завод» из Иваново, АО «121 Авиационный ремонтный завод» из Подмосковья, ОАО «20 Авиационный ремонтный завод» из Санкт-Петербурга, ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» из Приморского края и краснодарское ОАО «275 Авиационный ремонтный завод».

На 27 ноября 2020 года намечено заседание ещё по одному многомиллиардному иску Минобороны РФ к авиакорпорации, но поданному в декабре 2019 года. Слушания о взыскании неустойки по государственному контракту неоднократно откладывались. Третьим лицом в этом споре участвует ПАО «Туполев». Сумма иска составила 4 614 324 385,72 рубля.

Напомним, ОАК была создана 14 лет назад — в 2006 году для консолидации крупнейших самолётостроительных активов России.