Москва, , 10:34 — REGNUM Из-за того, что многие граждане РФ стали часто предпочитать фондовый рынок, сбережению средств на депозитах, банки рискуют столкнуться с проблемой ликвидности из-за сокращения вложений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной об уходе банковских вкладчиков на фондовый рынок.

«Московская биржа отмечает в 2020 году небывалый бум в действиях частных инвесторов, — согласилась Воронкова. — Лишь с августа по сентябрь почти на четверть выросло количество брокерских счетов, принадлежащих физическим лицам, на треть с начала текущего года увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Растет спрос на государственные облигации. Но для банков на этом фоне усиливается проблема ликвидности из-за сокращения вложений физических лиц, которые сегодня составляют более половины всех привлеченных средств».

Как пояснила экономист уже просматриваются негативные тенденции в результатах деятельности банковского сектора. Так, по словам Воронковой — в III квартале доля вкладов со сроком более одного года упала почти на 5 процентных пунктов. Более, чем на 5% упал чистый процентный доход банков, а отыгрывать прибыль получается, главным образом, на динамике валютного курса.

«Для поддержания розничного спроса банки даже стали понемногу повышать ставки по депозитам: по вкладам до 1 года они выросли в сентябре по сравнению с августом с 3,18 до 3,27%, а по вкладам свыше одного года — с 4,07 до 4,1% соответственно», — отметила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что населению РФ нужно время, чтобы привыкнуть к тем ставкам по депозитам, которые предлагаются сегодня банками.

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