Вашингтон, 13 ноября 2020, 10:34 — REGNUM Поставки в США алюминиевой фольги из России и других стран серьёзно вредят национальной экономике. К такому выводу пришла Федеральная Комиссия по международной торговле США, говорится в заявлении на сайте этого органа.
В комиссии полагают, что фольгу из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции в США продают по заниженной стоимости. Есть «обоснованные свидетельства того, что промышленность Соединенных Штатов серьезно пострадала» от такого импорта.
Более того, производители фольги в Турции и Омане субсидируются своими правительствами.
Вместе с американским минфином комиссия продолжит расследование. В декабре ожидается предварительное решение о введении компенсирующих пошлин на фольгу, а в марте 2021 года — решение об антидемпинговых пошлинах.
Расследование комиссия начала в сентябре после обращения ассоциации американских производителей алюминия.