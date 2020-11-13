Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Поставки в США алюминиевой фольги из России и других стран серьёзно вредят национальной экономике. К такому выводу пришла Федеральная Комиссия по международной торговле США, говорится в заявлении на сайте этого органа.

В комиссии полагают, что фольгу из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции в США продают по заниженной стоимости. Есть «обоснованные свидетельства того, что промышленность Соединенных Штатов серьезно пострадала» от такого импорта.

Более того, производители фольги в Турции и Омане субсидируются своими правительствами.

Вместе с американским минфином комиссия продолжит расследование. В декабре ожидается предварительное решение о введении компенсирующих пошлин на фольгу, а в марте 2021 года — решение об антидемпинговых пошлинах.

Расследование комиссия начала в сентябре после обращения ассоциации американских производителей алюминия.