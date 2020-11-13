Москва, , 10:10 — REGNUM Населению РФ нужно время, чтобы привыкнуть к тем ставкам по депозитам, которые предлагаются сегодня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что мягкая денежно-кредитная политика в России повлекла меньшую заинтересованность населения сберегать на банковских депозитах и что все больше людей уходят на фондовые рынки.

«Население все больше начинает проявлять интерес не к классическим формам сбережения, а к относительно новым, что можно только приветствовать, — сказал Твердохлеб. — Но, если по депозитам достаточно четко отработан механизм страхования, минимизация рисков, то на фондовом рынке эти моменты только обсуждаются и прорабатываются. Поэтому существуют достаточно высокие риски потерь, которые могут иметь определенный социально-негативный фон».

Как полагает экономист, ЦБ должен продумать механизмы минимизации рисков именно для неквалифицированных участников — физлиц.

«[Что касается депозитов, то] эта классическая форма сбережений, скорее всего, будет оставаться востребованной, когда мы привыкнем к тем ставкам, которые сегодня предлагаются, — сказал Твердохлеб. — На сегодняшний они психологически менее привлекательны, чем альтернативные варианты инвестирования. На Западе ставки в 1,5−2% годовых по срочным депозитам считаются вполне приемлемыми».

По мнению эксперт, если произойдет привыкание, что ставки будут на уровне чуть выше инфляции, люди постепенно вернутся к депозитам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, более 7,5 млн человек уже имеют брокерские счета на бирже и пробуют свои силы на фондовом рынке.