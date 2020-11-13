Барнаул, , 10:08 — REGNUM Алтайским предпринимателям, которые изрядно пострадали в кризис, возникший из-за мировой эпидемии коронавируса, вряд ли помогут: с помпой анонсированный в Алтайском крае законопроект о внесении изменений в патентную систему налогообложения (ПСН) оказался пшиком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов.

Российская экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Гора родила мышь», — иронизирует парламентарий. Также он приводит слова начальника Управления по предпринимательству Александра Евстигнеева, который считает, что большая часть предпринимателей, уплачивающих сейчас ЕНВД, с 1 января 2021 года все равно будет вынуждена перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), а значит увеличить свою налоговую нагрузку до 7,7 раза (!).

Дело в том, что не вся, осуществляемая малым и средним бизнесом деятельность подпадает под виды деятельности, предусмотренные в Алтайском крае для патентной системы налогообложения. «В основном это касается розницы, в том числе торгующей маркированными товарами», — пояснил Александр Молотов.

По его словам, ещё одной важной причиной нежелания предпринимателей переходить на патентную систему является высокая стоимость патента (особенно для городов края) в сравнении с другими (в том числе близлежащими) регионами￼‍.

«Кроме того, представители краевого минфина и управления по предпринимательству заявили, что не поддерживают внесённый в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) законопроект о двукратном снижении налога, взимаемого при УСН, а это значит, что с большой долей вероятности он принят не будет», — предположил депутат Александр Молотов￼.

«К сожалению, оправдываются самые печальные наши прогнозы — никакого ожидаемого снижения налогов в крае не будет, и налоговая нагрузка на большинство предпринимателей, уплачивающих сейчас ЕНВД, с 1 января 2021 года резко возрастёт. А это значит, что планы многих предпринимателей — перерегистрироваться в других регионах, где налог при УСН снизили или стоимость патента ниже, чем в Алтайском крае, — в скором времени станут реальностью, а по краевой власти будет нанесён очередной серьёзный имиджевый удар», — не исключает руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с апреля в России был введён карантин из-за мировой эпидемии коронавируса. Регионы на значительное время ушли на самоизоляцию, закрылись многие предприятия. В этих условиях президент России Владимир Путин и правительство реализуют несколько пакетов мер, направленных на поддержку граждан, бизнеса и экономики в целом. То же самое поручено главам регионов.