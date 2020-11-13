Краснодар, , 09:59 — REGNUM Проект бюджета Краснодарского края на 2021−2023 годы подписал губернатор Вениамин Кондратьев, об этом он сам сообщил 13 ноября в социальных сетях. В ближайшее время проект бюджета будет внесён на рассмотрение депутатов краевого Законодательного собрания, в первом чтении документ планируется рассмотреть 25 ноября.

«В следующем году доходы краевого бюджета составят почти 289 млрд рублей. Сконцентрируем внимание на здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Кроме того, обеспечим поддержку агропромышленного, санаторно-курортного комплексов, малого и среднего предпринимательства, продолжим развитие дорожной инфраструктуры. Рассчитываю на поддержку депутатов ЗСК», — написал Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Краснодарского края на 2020 года был принят в декабре 2019 года. Документ был утверждён с доходами в 283 млрд рублей, расходами в 291,1 млрд и дефицитом в 9,1 млрд.