Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM В Ростовской области ещё более сотни жертв строительных пирамид получат долгожданное жильё и компенсации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение по двум долгостроям в Азове и Таганроге. Так, азовчане получат компенсации, таганрожцы справят новоселье в доме, строительство которого возобновится в ближайшее время.

С 2018 года на Дону исключены из списка обманутых дольщиков около 2 тыс. человек. В 2020 году введены в эксплуатацию три дома в Ростове-на-Дону и Шахтах. В настоящее время работы ведутся на восьми объектах.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области до конца 2023 года планируется обеспечить жильём более 2,4 тыс. обманутых дольщиков. В 2020 году будут восстановлены права 731 человека, за чей счёт было начато строительство 18 объектов.

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